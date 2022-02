MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Google, die Suchmaschinen-Tochtergesellschaft von Alphabet Inc., will ihre Datenschutzrichtlinien für Android-Nutzer ändern und ein ähnliches Modell wie Apple fahren. Das US-amerikanische Technologieunternehmen Google Inc., eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc. (Nasdaq:...

Den vollständigen Artikel lesen ...