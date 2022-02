DGAP-News: CR Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CR Capital: Strengere Umweltgesetze, sinkende Fördermittel und steigende Energiepreise eröffnen klimaneutraler Stromerzeugung immense Absatzchancen



21.02.2022 / 07:30

Kleinmachnow, 21.02.2022 - CR Capital AG (WKN: A2GS62 / ISIN: DE000A2GS625) CR Capital: Strengere Umweltgesetze, sinkende Fördermittel und steigende Energiepreise eröffnen klimaneutraler Stromerzeugung immense Absatzchancen Innovatives Konzept von Solartec ermöglicht erstmals die wirtschaftliche ganzjährige CO2-freie Stromversorgung auch für kleine und mittelgroße Wohnanlagen.

Nutzung von Grünem Wasserstoff als effizienter Energiespeicher macht Privathaushalte bei der Stromversorgung unabhängig. Solartec, eine Beteiligungsgesellschaft der CR Capital, plant emissionsfreie Wasserstofftechnologie in Kombination mit einer leistungsfähigen Photovoltaik-Anlage erstmals in einer Wohnanlage mit zwölf Häusern zum wirtschaftlichen Einsatz zu bringen. Diese Innovation von Solartec versorgt mehrere Einfamilienhäuser ganzjährig und vollständig mit klimaneutralem Strom, ohne dass Energie für die in Haushalten üblichen Geräte zugekauft werden müsste. Bislang wird Grüne Wasserstofftechnologie ausschließlich in Einzelobjekten oder großen Wohnanlagen mit 100 Einheiten und mehr genutzt. Photovoltaik-Anlagen liefern im Sommer zu viel, im Winter zu wenig Strom. Effiziente, also ökonomische sinnvolle Speicherlösungen fehlten. In den lichtärmeren Monaten beziehen daher auch mit Solartechnik ausgestattete Haushalte regelmäßig Strom aus dem Netz. Das ist mit der Lösung von Solartec auch für mittelgroße Neubauprojekte nun nicht mehr erforderlich. Die im Sommer von der Photovoltaik-Anlage produzierte überschüssige Stromenergie wird - ohne jegliche CO2-Emissionen - mittels Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt und problemlos gespeichert. Im Winter wird mit dem gespeicherten Wasserstoff durch Verbrennung - wiederum vollständig CO2-frei - der benötigte Strom erzeugt. Diese Unabhängigkeit von der externen Stromversorgung führt zu einer drastischen Senkung der laufenden Hauskosten. Angesichts der immer restriktiveren Umweltgesetzgebung, sinkender Fördermittel und gleichzeitig steigender Energiepreise ergeben sich für effiziente und autarke Anlagen zur klimaneutralen Energieerzeugung immense Absatzpotentiale. Vor diesem Hintergrund strebt Solartec mit der eigens entwickelten Lösung an Umsätze von mehr als 20 Millionen Euro innerhalb kurzer Zeit an. Solartec GmbH konzipiert, optimiert und konfektioniert Anlagen zur klimaneutralen Energieerzeugung in Privathäusern. Dabei bezieht Solartec das gesamte Energiemanagement-System einer Immobilie in die Analysen ein. Solartec entwickelt individuelle Gesamtkonzepte, die einen deutlich höheren Wirkungsgrad als der Marktstandard aufweisen und zu günstigeren Kosten als vergleichbare Produkte hergestellt werden können. CR Capital AG ist eine Investmentgesellschaft, die in innovative und wachstumsstarke Technologieunternehmen investiert. Sie unterstützt ihre Beteiligungen als strategischer Partner bei der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie.

