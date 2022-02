Das E-Rezept wird einfach nicht fertig. Das große Digitalprojekt des deutschen Gesundheitswesens hat enorme Startschwierigkeiten - auch weil die Beteiligten sich nicht einig sind. Es sind drei Wörter, die Zukunft versprechen und Zuversicht verbreiten: "Das E-Rezept kommt." Zu lesen sind sie auf der Website der Gematik. Am 1. Januar 2022 sollte das E-Rezept bundesweit eingeführt werden. Doch daraus wurde nichts. Die Einführung ist auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben worden. Was ist geblieben von der Zukunft und der Zuversicht? Kein Ende in Sicht "Wir haben momentan...

