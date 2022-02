Der DAX dürfte am Montag angesichts neuer Signale hinsichtlich einer möglichen Deeskalation der Russland-Nato-Krise etwas fester starten. Zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,44 Prozent auf 15.109 Punkte.In der Vorwoche hatten Sorgen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine im DAX zu einem Verlust von zweieinhalb Prozent geführt. In den festgefahrenen Konflikt scheint nun aber etwas Bewegung zu kommen. So ist zur Deeskalation ein Gipfeltreffen ...

