FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen Washingtons Geburtstag geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Joe Biden und sein russischer Kollege Wladimir Putin haben dem Elysée-Palast in Paris zufolge einem von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagenen Gipfeltreffen im Ukraine-Konflikt "grundsätzlich" zugestimmt. Das Treffen "kann nur stattfinden, wenn Russland nicht in die Ukraine einmarschiert", erklärte der Elysée in der Nacht zum Montag weiter, nachdem Macron zuvor mit den beiden Staatslenkern telefoniert hatte. Kurz darauf erklärte Bidens Pressesprecherin Jen Psaki, die USA seien "verpflichtet, die Diplomatie bis zum Beginn einer Invasion fortzusetzen". Biden habe "grundsätzlich einem Treffen mit Präsident Putin zugestimmt ... wenn es nicht zu einer Invasion kommt."

Das Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands soll Frankreich zufolge von den jeweiligen Außenministern, Antony Blinken und Sergej Lawrow, bei ihrem Treffen am Donnerstag vorbereitet werden. Am Montag soll sich Lawrow bereits mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian treffen. Demnach schlug Macron im Anschluss an die direkten Gespräche zwischen Biden und Putin ein Gipfeltreffen "mit allen Beteiligten" in dem Konflikt vor. Dabei soll es um die "Sicherheit und strategische Stabilität in Europa" gehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q

08:30 DE/Vitesco Technologies Group AG, Jahresergebnis

14:30 DE/Bayer AG, Pharma-Medientag

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/SAF-Holland SE, Eckdaten zum Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +1,4% gg Vm/+24,0% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vm/+24,2% gg Vj 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 zuvor: 52,2 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,5 zuvor: 59,8 - FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,8 zuvor: 53,1 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,6 zuvor: 55,5 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,1 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,7 zuvor: 58,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,9 zuvor: 52,3 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,3 zuvor: 54,1 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,1 zuvor: 57,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.108,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.370,75 +0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 14.071,25 +0,5% Nikkei-225 26.910,87 -0,8% Schanghai-Composite 3.476,36 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 166,35 -29 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.042,51 -1,5% DAX-Future 15.062,00 -0,7% XDAX 15.071,39 -0,7% MDAX 32.972,66 -1,2% TecDAX 3.213,39 -2,2% EuroStoxx50 4.074,28 -0,9% Stoxx50 3.714,54 -0,6% Dow-Jones 34.079,18 -0,7% S&P-500-Index 4.348,87 -0,7% Nasdaq-Comp. 13.548,07 -1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,64% +56

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der deutsche Aktienmarkt wird nach dem Schwächeanfall am Freitag zum Start in die Woche im Plus erwartet. So stellt IG den DAX am Morgen bei 15.104 Punkten nach einem Schluss am Freitag bei 15.043 Zählern. Die kursstützende Nachricht vom Wochenende ist, dass weiter eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt angestrebt wird. Jede Nachricht von der russisch-ukrainischen Grenze dürfte die kommenden Tage weiter das Potenzial haben, für heftige Kursschwankungen am Aktienmarkt zu sorgen. Während im Bereich zwischen 14.800 und 15.000 Punkten die Käufer überwogen und für eine gute Unterstützung sorgten, würde ein Bruch dieser Zone deutliches Abwärtspotenzial öffnen. Erholungen dürften dagegen auf Grund des Zurückfahrens der ultarlockeren Geldpolitik der Notenbanken wegen der hohen Inflation bereits schnell an Momentum verlieren.

Rückblick: Schwach - Die Aktienmärkte standen einen weiteren Tag im Spannungsfeld zwischen dem Zurückfahren der ultralockeren Geldpolitik der Zentralbanken und geopolitischen Krisen wie in der Ukraine. Dort sorgte nur zwischenzeitlich für etwas Entspannung, dass es ein Treffen zwischen US-Außenminister Antony Blinken und seinem russischen Amtskollege Sergei Lawrow Ende kommender Woche geben soll. Die anhaltende Verletzung der Waffenruhe in der Ostukraine sorgte dagegen für Unruhe. Für Hermes ging es nach Geschäftszahlen um 4,1 Prozent nach unten. Diese sind zwar insgesamt gut ausgefallen, problematisch ist aber laut der Citigroup, dass sie nicht an die Qualität der Konkurrenten LVMH, Richemont und Kering heranreichten.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Bayer schlossen 0,1 Prozent tiefer. Nach guten Studienergebnissen hat Bayer die Erwartung an das Spitzenumsatzpotenzial des Krebsmedikaments Nubeqa erhöht. Die Allianz legte zwar besser als erwartete Zahlen vor, jedoch ging es für die Aktien 3,8 Prozent nach unten, da die Zahlen im Schatten einer Rückstellung über 3,7 Milliarden Euro für den Stuctured-Alpha-Fonds der Tochter Allianz Global Investor standen. Dr. Hönle (-20,5%) setzt sich nach dem Auftaktquartal konkrete Finanzziele für das laufende Geschäftsjahr, die mit Enttäuschung aufgenommen wurden. Zudem wies Hönle darauf hin, dass das Geschäft mit Luftentkeimungsgeräten derzeit schwächer laufe als erwartet.

XETRA-NACHBÖRSE

Leifheit wurden 5 Prozent fester getaxt. Der Haushaltswarenhersteller hatte die eigene Gewinnprognose für 2021 locker erreicht, wie Geschäftszahlen nach der Schlussglocke zeigten. "Nach anfänglicher Aktivität ist der Handel mit Leifheit aber mittlerweile eingeschlafen", sagte eine Händlerin am späten Freitagabend.

USA - AKTIEN

Leichter - Teilnehmer sprachen von einem nervösen Geschäft inmitten immer neuer Hiobsbotschaften rund um den Krisenherd Ukraine. Aufgeschreckt wurden Anleger über Kämpfe in der Ostukraine. Die russischen Separatisten hatten nach eigenen Angaben damit begonnen, Zivilisten aus der umkämpften Region nach Russland zu bringen. Dieser Schritt könnte Russland als Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine dienen, hieß es. Ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland könnte die erhöhte Inflation verlängern, da die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen unterbrochen werde, so ein Händler. Die US-Notenbanker Charles Evans und John Williams hatten sich wegen der Inflation indes klar zugunsten baldiger Zinserhöhungen ausgesprochen. Intel gaben 5,3 Prozent nach. CFO David Zinsner hatte eine negative Entwicklung des Cashflows angekündigt. GE warnte vor möglichen Gewinnbelastungen wegen Lieferkettenproblemen und Arbeitskräftemangel. GE sausten um 5,9 Prozent nach unten. Roku enttäuschte mit dem Umsatzausblick, der Kurs knickte um 22,3 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,48 +1,2 1,47 74,8 5 Jahre 1,82 -2,6 1,84 55,7 7 Jahre 1,91 -2,3 1,93 46,8 10 Jahre 1,93 -3,6 1,96 41,6 30 Jahre 2,24 -5,5 2,30 34,2

Am Anleihemarkt wurde mit den aktuellen Meldungen zur Ostukraine gekauft, die Renditen blieben unter Druck. Lediglich am kurzen Ende, das besonders sensibel auf Zinserhöhungen reagiert, stabilisierten sich die Renditen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 18:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1370 +0,4% 1,1322 1,1322 0% EUR/JPY 130,71 +0,4% 130,19 130,31 -0,1% EUR/CHF 1,0458 +0,3% 1,0856 1,0429 +0,8% EUR/GBP 0,8347 +0,2% 0,8329 0,8335 -0,7% USD/JPY 114,96 -0,0% 114,98 115,09 -0,1% GBP/USD 1,3621 +0,2% 1,3593 1,3585 +0,7% USD/CNH 6,3270 +0,0% 6,3256 6,3275 -0,4% Bitcoin BTC/USD 39.221,93 +0,9% 38.869,04 40.179,24 -15,2%

Der Dollar als sicherer Hafen wurde nachgefragt, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent - der Euro geriet im Gegenzug unter Druck.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,91 91,07 -0,2% -0,16 +21,4% Brent/ICE 93,10 93,54 -0,5% -0,44 +20,1%

Der Ölpreis zeigte sich im Zwiespalt zwischen einer möglichen Einigung in den Atomverhandlungen mit dem Iran und der Aussicht auf zusätzliches Angebot einerseits und drohenden Russland-Sanktionen mit dem Wegfall russischen Erdöls andererseits. Die Preise zeigten sich uneinheitlich. Auf Wochensicht büßte der Ölpreis über 2 Prozent ein.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.890,11 1.895,40 -0,3% -5,29 +3,3% Silber (Spot) 23,71 23,93 -0,9% -0,22 +1,7% Platin (Spot) 1.074,00 1.076,51 -0,2% -2,51 +10,7% Kupfer-Future 4,53 4,52 +0,1% +0,01 +1,4%

Der Goldpreis gab nach der Vortagesrally nur ein wenig nach und blieb so auf hohem Niveau. Die Kriegsängste trieben den Preis des Edelmetalls zu einem Wochenaufschlag von über 3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

Ukraine-Krise

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland wegen angekündigter weiterer Militärmanöver an der ukrainischen Grenze Wortbruch vorgeworfen. "Wir sehen, dass Russland versprochen hat, sich zurückzuziehen, aber Russland hat das weiter gesteigert, den Aufmarsch, mehr Truppen an der Grenze stationiert", sagte Stoltenberg am Sonntag der ARD. Das Vorgehen des Kremls sei allerdings nicht überraschend.

CORONA-PANDEMIE

Das Bundesgesundheitsministerium will die Corona-Reiseregeln noch vor Ostern lockern. Vor allem der Familienurlaub wird erleichtert: Kinder bis zwölf Jahre sollen bei Rückkehr aus Hochrisikogebieten von der Quarantänepflicht befreit werden. Das geht aus einem Änderungsentwurf des Ministeriums für die Einreiseverordnung hervor, der der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vorliegt.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen, nachdem sie ihn den beiden Vormonaten angepasst hatte. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,7 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,6 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Trotz anhaltender Corona-Krise hat der Staat im Januar 2022 so hohe Steuereinnahmen wie nie zuvor zum Jahresbeginn erzielt. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums hervor, das der Zeitung "Welt" vorliegt. Demnach stieg das Steueraufkommen im Januar um 22,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

MINDESTLOHN

Die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro soll kommende Woche vom Bundeskabinett beschlossen werden, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil zum Tagesspiegel. Für "viele Beschäftigte bedeutet der Mindestlohn von 12 Euro im Vergleich zu heute eine Lohnsteigerung von 22 Prozent." Davon würden über 6 Millionen Beschäftigte profitieren.

MERCK KGAA

hat die Zulassung der Europäischen Kommission für das einmal täglich verabreichte orale Krebsmedikament Tepmetko erhalten.

NORDEX

Der Windanlagenhersteller erwägt offenbar, die Produktion in Rostock einzustellen. Nach der Pleite der MV-Werften und dem Abzug von Caterpillar aus Warnemünde wolle nun auch Nordex gehen, berichten die "Ostseezeitung" und der NDR. Grund könne die billigere Produktion in Asien sein, vermutet der Sender.

PORSCHE

Der Sportwagenbauer will am Standort Zuffenhausen rund eine halbe Milliarde Euro für die rein elektrische Nachfolgegeneration der Baureihe 718 mit Boxster und Cayman investieren. Das berichtet die "Automobilwoche" unter Berufung auf Unternehmenskreise. Mit der Entscheidung soll das Stammwerk zukunftssicher gemacht werden, zugleich ist es nach der Fabrik für den Taycan die nächste große Investition in die Elektromobilität in Zuffenhausen. Porsche hat sich laut Entwicklungschef Michael Steiner zum Ziel gesetzt, 2025 mindestens ein Drittel rein elektrische Fahrzeuge zu verkaufen, 2030 sollen es zwei Drittel sein.

BERTRANDT

Der Ingenieur-Dienstleister ist im ersten Geschäftsquartal per Ende Dezember zweistellig gewachsen und hat den operativen Gewinn mehr als verdoppelt. Die Einnahmen stiegen um 15,6 Prozent auf 233,2 Millionen Euro und das EBIT um 119,1 Prozent auf 9,912 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Ehningen mitteilte. Insbesondere im Inland habe es mehr Aufträge und eine steigende Auslastung gegeben. Zudem profitierte Bertrandt von einem Basiseffekt: Im Vorjahreszeitraum hatte die Pandemie die Geschäftsentwicklung deutlich gedrückt.

LEIFHEIT

Der Haushaltswarenhersteller hat die eigene Gewinnprognose für das vergangene Jahr locker erreicht. Das EBIT werde vorläufigen Angaben zufolge bei etwa 20 Millionen Euro liegen, teilte die Leifheit AG mit. In Aussicht gestellt hatte das Unternehmen eine Bandbreite von 15 Millionen bis 20 Millionen nach 18,8 Millionen Euro im Vorjahr.

BIONTECH

Konkrete Planungen von Biontech zur Krebsbekämpfung hat Aufsichtsratschef Helmut Jeggle in einem Interview in der Augsburger Allgemeinen vorgestellt. Biontech plane, in rund vier bis fünf Jahren mehrere Produkte als Krebstherapien auf den Markt zu bringen.

TESLA

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat nach Informationen von Bild am Sonntag (BamS) ein Prüfverfahren gegen den US-Autohersteller Tesla eingeleitet. Dabei geht es um die elektronische Spurwechselfunktion des sogenannten "Autopiloten", den Tesla für einige seiner Modelle als Zubehör anbietet. Der US-Hersteller ließ eine BamS-Anfrage unbeantwortet.

