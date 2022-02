NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Neuson von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 31 Euro belassen. Unerwartet gute Quartalsergebnisse und der ermutigende Ausblick zeugten von der neuen operativen Stärke des Baumaschinenkonzerns mit guter Kostenkontrolle, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach der deutlichen Kurskorrektur der Aktien sieht er eine gute Einstiegschance./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2022 / 11:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2022 / 19:05 / ET

DE000WACK012