Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine schwache Handelswoche hinter sich. An vier von fünf Tagen gab der DAX ab. Zeitweise rutschte er sogar unter die Marke von 14.900 Punkten, konnte dann aber immerhin die 15.000 Zähler zurückerobern. Marktidee: Gold Der Goldpreis hat sich auch aufgrund des Ukraine-Konflikts stark entwickelt. In den vergangenen Wochen kletterte der Kurs über mehrere wichtige technische Marken. Heute markierte Gold im asiatischen Handel ein Acht-Monats-Hoch. Damit rücken auf der Oberseite drei neue Zielzonen in den Fokus. Allerdings ist die Situation kurzfristig überkauft. Deswegen wäre ein Pullback in Richtung zweier Unterstützungen keine Überraschung.