In den nächsten Jahrzehnten sollte es sich bei der Elektromobilität um die dominierende Technik handeln Im Jahr 2021 waren zirka 680.000 aller Fahrzeuge, sprich 26 Prozent der Neuzulassungen elektrisch. Dabei war fast die Hälfte aus dem Bereich Plug-in-Hybridautos. Das Ziel, dass bis 2035 alle Fahrzeuge in der EU emissionsfrei fahren, rückt damit in greifbare Nähe. Wenngleich ein Chipmangel manchen Autohersteller ausbremste, so stiegen dennoch die Verkaufszahlen der E-Fahrzeuge an, weil sie bevorzugt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...