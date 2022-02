NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault nach Jahreszahlen von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen nur knapp übertroffen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Geschäftsentwicklung sowie der Ausblick auf die Barmittelentwicklung 2022 zeigten ihn aber auf einem guten Weg, seine Bilanz schneller zu reparieren. Strategische Initiativen deuteten zudem darauf hin, dass die Franzosen mit Blick auf die Transformation der Branche aufholten./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2022 / 19:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2022 / 19:44 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

RENAULT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de