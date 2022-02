Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

21-Feb-2022 / 07:00 GMT/BST

21 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 18 February 2022 it purchased a total of 275,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.268 GBP1.058 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.252 GBP1.044 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.261535 GBP1.051802

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 733,801,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3861 1.27 XDUB 08:17:23 00057018367TRLO0 3297 1.27 XDUB 08:29:50 00057018796TRLO0 1020 1.27 XDUB 10:19:02 00057023263TRLO0 1019 1.27 XDUB 10:24:22 00057023425TRLO0 1968 1.27 XDUB 10:24:22 00057023426TRLO0 72 1.27 XDUB 10:25:03 00057023444TRLO0 586 1.27 XDUB 10:57:30 00057024672TRLO0 1359 1.27 XDUB 10:57:30 00057024673TRLO0 1749 1.27 XDUB 10:57:30 00057024674TRLO0 111 1.27 XDUB 10:57:30 00057024675TRLO0 1000 1.27 XDUB 10:57:30 00057024676TRLO0 1641 1.27 XDUB 10:57:30 00057024677TRLO0 183 1.27 XDUB 10:57:30 00057024678TRLO0 151 1.27 XDUB 10:57:30 00057024679TRLO0 181 1.27 XDUB 10:57:30 00057024680TRLO0 61 1.27 XDUB 10:57:30 00057024681TRLO0 95 1.27 XDUB 10:57:30 00057024682TRLO0 90 1.27 XDUB 10:57:30 00057024683TRLO0 66 1.27 XDUB 10:57:30 00057024684TRLO0 109 1.27 XDUB 10:57:30 00057024685TRLO0 24 1.27 XDUB 10:57:30 00057024686TRLO0 238 1.27 XDUB 10:57:30 00057024687TRLO0 946 1.27 XDUB 10:57:30 00057024688TRLO0 163 1.27 XDUB 10:57:30 00057024689TRLO0 18 1.27 XDUB 10:57:30 00057024690TRLO0 21 1.27 XDUB 10:57:30 00057024691TRLO0 331 1.27 XDUB 10:57:30 00057024692TRLO0 2017 1.27 XDUB 10:57:33 00057024693TRLO0 3741 1.27 XDUB 11:51:36 00057026461TRLO0 99 1.27 XDUB 11:51:36 00057026462TRLO0 3593 1.27 XDUB 11:51:36 00057026463TRLO0 4619 1.27 XDUB 11:51:36 00057026464TRLO0 3832 1.27 XDUB 11:51:36 00057026465TRLO0 3689 1.27 XDUB 11:51:36 00057026466TRLO0 3715 1.27 XDUB 11:51:36 00057026467TRLO0 771 1.27 XDUB 11:51:36 00057026469TRLO0 4316 1.27 XDUB 11:51:36 00057026468TRLO0 250 1.26 XDUB 12:01:08 00057026716TRLO0 78 1.26 XDUB 12:01:36 00057026728TRLO0 3984 1.26 XDUB 12:01:36 00057026727TRLO0 1124 1.26 XDUB 12:13:14 00057027064TRLO0 1000 1.26 XDUB 12:13:14 00057027065TRLO0 1138 1.26 XDUB 12:21:41 00057027281TRLO0 826 1.26 XDUB 12:25:26 00057027391TRLO0 1931 1.26 XDUB 12:25:26 00057027390TRLO0 787 1.26 XDUB 12:36:42 00057027831TRLO0 3697 1.26 XDUB 12:36:42 00057027834TRLO0 3924 1.26 XDUB 12:36:42 00057027833TRLO0 14697 1.26 XDUB 12:36:42 00057027832TRLO0 1228 1.26 XDUB 12:49:42 00057028336TRLO0 2409 1.26 XDUB 12:49:42 00057028337TRLO0 132 1.26 XDUB 12:49:50 00057028338TRLO0 1125 1.26 XDUB 13:02:03 00057028671TRLO0 1125 1.26 XDUB 13:13:46 00057029234TRLO0 553 1.26 XDUB 13:23:48 00057029693TRLO0 1420 1.26 XDUB 13:23:48 00057029697TRLO0 2198 1.26 XDUB 13:23:48 00057029696TRLO0 3926 1.26 XDUB 13:23:48 00057029695TRLO0 556 1.26 XDUB 13:23:48 00057029694TRLO0 2302 1.26 XDUB 13:23:53 00057029707TRLO0 2509 1.26 XDUB 13:23:53 00057029706TRLO0 284 1.25 XDUB 13:27:18 00057029987TRLO0 3120 1.25 XDUB 13:27:18 00057029986TRLO0 63 1.25 XDUB 13:27:19 00057029988TRLO0 4026 1.25 XDUB 13:34:29 00057030469TRLO0 4683 1.25 XDUB 14:22:06 00057032750TRLO0 835 1.25 XDUB 14:22:06 00057032749TRLO0 1791 1.25 XDUB 14:32:38 00057033367TRLO0 1222 1.25 XDUB 14:32:38 00057033366TRLO0 1225 1.25 XDUB 14:32:38 00057033365TRLO0 1917 1.25 XDUB 14:32:38 00057033364TRLO0 3002 1.25 XDUB 14:33:38 00057033512TRLO0 65 1.25 XDUB 14:33:38 00057033513TRLO0 950 1.25 XDUB 14:33:43 00057033514TRLO0 919 1.25 XDUB 14:45:51 00057034479TRLO0 535 1.26 XDUB 15:05:04 00057035522TRLO0 922 1.26 XDUB 15:05:04 00057035521TRLO0 857 1.26 XDUB 15:05:04 00057035520TRLO0 63 1.26 XDUB 15:05:04 00057035523TRLO0 33 1.26 XDUB 15:05:05 00057035524TRLO0 835 1.26 XDUB 15:31:06 00057037180TRLO0 27923 1.26 XDUB 15:32:27 00057037276TRLO0 381 1.26 XDUB 15:32:27 00057037277TRLO0 1294 1.26 XDUB 15:32:27 00057037280TRLO0 1014 1.26 XDUB 15:32:27 00057037279TRLO0 1014 1.26 XDUB 15:32:27 00057037278TRLO0 3319 1.26 XDUB 15:32:27 00057037282TRLO0

384 1.26 XDUB 15:32:27 00057037281TRLO0 457 1.25 XDUB 15:37:53 00057037550TRLO0 1145 1.25 XDUB 15:38:29 00057037570TRLO0 1837 1.25 XDUB 15:38:44 00057037576TRLO0 412 1.25 XDUB 15:38:44 00057037577TRLO0 218 1.25 XDUB 15:58:13 00057038911TRLO0 1929 1.25 XDUB 15:59:30 00057039015TRLO0 738 1.25 XDUB 16:00:51 00057039111TRLO0 920 1.25 XDUB 16:00:51 00057039112TRLO0 2125 1.25 XDUB 16:05:13 00057039592TRLO0 798 1.25 XDUB 16:05:13 00057039593TRLO0 1671 1.26 XDUB 16:05:34 00057039642TRLO0 1250 1.26 XDUB 16:05:34 00057039645TRLO0 1250 1.26 XDUB 16:05:34 00057039644TRLO0 2500 1.26 XDUB 16:05:34 00057039643TRLO0 389 1.26 XDUB 16:05:34 00057039646TRLO0 1175 1.26 XDUB 16:05:34 00057039647TRLO0 84 1.26 XDUB 16:05:39 00057039655TRLO0 2088 1.26 XDUB 16:05:39 00057039656TRLO0 3166 1.26 XDUB 16:15:35 00057040564TRLO0 2373 1.26 XDUB 16:15:35 00057040563TRLO0 745 1.26 XDUB 16:15:35 00057040565TRLO0 1248 1.26 XDUB 16:15:35 00057040566TRLO0 472 1.26 XDUB 16:15:57 00057040603TRLO0 1000 1.26 XDUB 16:15:57 00057040602TRLO0 225 1.26 XDUB 16:20:10 00057041127TRLO0 882 1.26 XDUB 16:20:12 00057041134TRLO0 832 1.26 XDUB 16:21:50 00057041311TRLO0 759 1.26 XDUB 16:22:13 00057041364TRLO0 965 1.26 XDUB 16:22:13 00057041363TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 741 105.80 XLON 08:15:18 00057018299TRLO0 1569 105.60 XLON 09:11:02 00057020610TRLO0 492 105.60 XLON 09:11:02 00057020612TRLO0 1297 105.60 XLON 09:11:02 00057020611TRLO0 2291 105.60 XLON 10:25:03 00057023443TRLO0 569 105.60 XLON 10:41:02 00057024008TRLO0 1007 105.60 XLON 10:41:02 00057024007TRLO0 996 105.60 XLON 10:51:02 00057024470TRLO0 1886 105.60 XLON 10:57:29 00057024671TRLO0 680 105.60 XLON 11:54:42 00057026544TRLO0 1774 105.60 XLON 11:55:02 00057026546TRLO0 3165 105.60 XLON 11:56:04 00057026567TRLO0 604 105.60 XLON 11:56:04 00057026566TRLO0 17 105.20 XLON 12:36:42 00057027835TRLO0 26 105.20 XLON 12:36:42 00057027836TRLO0 750 105.40 XLON 12:36:42 00057027838TRLO0 103 105.40 XLON 12:36:42 00057027837TRLO0 678 105.20 XLON 12:36:50 00057027844TRLO0 464 105.20 XLON 12:36:53 00057027848TRLO0 2953 105.20 XLON 13:23:48 00057029698TRLO0 1449 105.20 XLON 13:23:48 00057029700TRLO0 750 105.20 XLON 13:23:48 00057029699TRLO0 808 105.20 XLON 13:23:48 00057029701TRLO0 4229 105.00 XLON 13:23:58 00057029709TRLO0 750 105.20 XLON 13:23:58 00057029711TRLO0 87 105.20 XLON 13:23:58 00057029710TRLO0 87 105.20 XLON 13:23:58 00057029714TRLO0 750 105.20 XLON 13:23:58 00057029713TRLO0 781 105.20 XLON 13:23:58 00057029712TRLO0 252 105.00 XLON 13:26:18 00057029930TRLO0 750 105.00 XLON 13:26:18 00057029929TRLO0 2500 105.00 XLON 13:26:18 00057029928TRLO0 387 105.20 XLON 14:54:18 00057034887TRLO0 38 105.20 XLON 14:54:18 00057034886TRLO0 18 105.20 XLON 14:54:18 00057034889TRLO0 895 105.20 XLON 14:54:18 00057034888TRLO0 1162 105.20 XLON 14:54:18 00057034890TRLO0 5392 105.20 XLON 14:54:18 00057034892TRLO0 546 105.20 XLON 14:54:18 00057034891TRLO0 1471 105.60 XLON 15:21:24 00057036487TRLO0 1638 105.60 XLON 15:21:24 00057036486TRLO0 1405 105.60 XLON 15:21:24 00057036488TRLO0 119 105.60 XLON 15:21:24 00057036491TRLO0 314 105.60 XLON 15:21:24 00057036490TRLO0 387 105.60 XLON 15:21:24 00057036489TRLO0 103 105.60 XLON 15:21:24 00057036496TRLO0 30 105.60 XLON 15:21:24 00057036495TRLO0 114 105.60 XLON 15:21:24 00057036494TRLO0 598 105.60 XLON 15:21:24 00057036493TRLO0 18 105.60 XLON 15:21:24 00057036492TRLO0 586 105.60 XLON 15:21:24 00057036499TRLO0 69 105.60 XLON 15:21:24 00057036498TRLO0 87 105.60 XLON 15:21:24 00057036497TRLO0 2866 105.40 XLON 15:23:32 00057036605TRLO0 300 105.40 XLON 15:23:32 00057036604TRLO0 1937 105.20 XLON 15:29:10 00057037008TRLO0 3475 105.20 XLON 15:30:41 00057037153TRLO0 1444 105.20 XLON 15:30:41 00057037152TRLO0 2085 104.40 XLON 15:41:51 00057037831TRLO0 1119 104.40 XLON 15:44:45 00057037955TRLO0 972 104.40 XLON 15:52:40 00057038561TRLO0 1966 104.40 XLON 15:55:31 00057038726TRLO0 235 104.40 XLON 15:56:58 00057038820TRLO0 231 104.40 XLON 16:04:24 00057039491TRLO0 2831 104.40 XLON 16:05:12 00057039591TRLO0 90 104.60 XLON 16:14:33 00057040472TRLO0 361 104.60 XLON 16:14:33 00057040471TRLO0 1873 104.60 XLON 16:18:28 00057040911TRLO0 2045 104.60 XLON 16:20:46 00057041193TRLO0 538 104.60 XLON 16:21:21 00057041259TRLO0

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 144125 EQS News ID: 1283925 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

