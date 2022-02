The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2022ISIN NameCH0310451833 CORP.ANDINA 16-22 MTNUS723787AM91 PIONEER NAT.RES. 2026DE000HLB39Z0 LB.HESS.THR.CARRARA02A/20CZ0001005029 CZECH REP. 2022US125581GW24 CIT GROUP INC. NEW 2025USU46754AC83 JACOBS ENTMT 17/24 REGSUS055451AQ16 BHP BILLITON F. 12/22US125581GQ55 CIT GROUP INC.NEW 12/22US125581GY89 CIT GROUP INC. NEW 18/24US125581GR39 CIT GROUP INC.NEW 13/23XS0414345974 TESCO PLC 09/22 MTNUS912796D308 USA 21/22 ZOGB00BMJ0T966 CP FUNDING 1 21/24.02.22