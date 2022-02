Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Sind gute Schulen in der Nähe, steigen die Immobilienpreise. Wie können wir diese Preise voraussagen? EdHeroes Indonesia (https://edheroes.asia/) (Teil des weltweiten EdHeroes Movement (https://edheroes.network/en#2)), hat ein Online-Forum (https://edheroes.network/edheroes_asia_youtube) veranstaltet, bei dem Nicholas St Johnston (Senior Property Specialist bei International Finance Corporation), Andrey Galiev (leitender Berater an der Rybakov PlaySchool) und Basuri Tjahaja Purnama (President Director von Jababeka Morotai SEZ) am Samstag, 29. Januar 2022, Reden über den Einfluss hochwertiger Bildungseinrichtungen auf den Wert von Immobilien hielten. Dabei machten sie Vorschläge, wie intelligente Investitionen getätigt werden können, und nahmen reale Situationen als Beispiel.Der Immobilienwert wächst mit hochwertigen Bildungseinrichtungen in der unmittelbaren Umgebung. Nicholas St Johnston erwähnte mehrere Faktoren, die den Immobilienwert beeinflussen. Der Zugang zu qualitativ guter Bildung ist dabei am wichtigsten. Familien mit Kindern im Schulalter sind am ehesten bereit, mehr für den Wohnraum zu zahlen, wenn eine gute Schule in der Nähe ist. Eine Studie der BI Group zeigt, aufgeschlüsselt nach Altersgruppen, was die Menschen für schulnahen Wohnraum zu zahlen bereit sind. Andrey erzählte von seiner persönlichen Erfahrung mit der Playschool (https://playschool.ru/) in Russland. Als Familien mit schulpflichtigen Kindern in die Nähe zogen, ließ diese Bildungseinrichtung den Wert der Immobilien in der Nähe steigen, die Nachfrage nach Wohnraum stieg und der Wert der Immobilien schnellte in die Höhe. Viele Entwickler bauen Wohnungsbauprojekte mit Blick auf Schulen, weil der Wert der Immobilien hier höher ist.Um den Preisen voraus zu sein und intelligente Investitionen zu tätigen, ist es wichtig, über ein gewisses Maß an finanzieller Bildung zu verfügen. Andrey Galiev betonte die Bedeutung von Wissen und Bildung, wenn es um Investitionen in Immobilien geht. Die Entscheidung, in eine bestimmte Immobilie zu investieren, vor allem mit der Absicht, dort zu leben, könnte zur Qualität der Bildung beitragen, zu der die Kinder der Familie Zugang haben. Da der Schulbesuch durch die Nähe zur Schule beeinflusst wird, ist es wichtig, den Markt genau zu beobachten und zu verstehen. Aus diesem Grund ist finanzielle Bildung von entscheidender Bedeutung und könnte durch umfassende Bildungspläne von Finanzinstituten unterstützt werden. Die Regierungen investieren bereits stark in die Infrastruktur, um einen einfachen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu gewährleisten, denn die Rentabilität der Investitionen in die Bildung von Kindern könnte um das 16-fache steigen.Kinder in die gewünschte Schule zu schicken ist an sich schon von größter Bedeutung, und die hohen Preise der Immobilien in der Nähe könnten sich dabei als entmutigend erweisen. Sobald die Beziehung zwischen Bildungseinrichtungen und Immobilien klar ist, können intelligente Immobilieninvestitionen getätigt und das Kapital erheblich erhöht werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749771/EdHeroes_Foundation.jpgPressekontakt:Daria Bashkatova,+7 926 268 39 14,d.bashkatova@edheroes.networkOriginal-Content von: EdHeroes Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158615/5151567