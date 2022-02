Portland, Oregon (ots/PRNewswire) -Billups, das größte Privatunternehmen für Out-of-Home (OOH)-Technologie und Managed Services in den USA, hat die Vermögenswerte von Outchart erworben, einem Komplettanbieter von Software für den digitalen Out-of-Home-Markt. Die Übernahme folgt auf die kürzlichen Käufe durch Billups von Ads on Top (2022) und von MacDonald Media (2020). Die wachsende Präsenz des Unternehmens erstreckt sich nun auf 19 US-amerikanische und fünf europäische Märkte mit mehr als 120 Mitarbeitern.Billups und Outchart werden gemeinsam an der Umsetzung der Vision innovativer, datengesteuerter und zentraler Technologielösungen für Werbetreibende, Agenturen und Medieneigentümer im Bereich Out-of-Home-Media arbeiten. Zum Zeitpunkt der Übernahme bot Outchart den Eigentümern digitaler OOH-Medien eine cloudbasierte Softwarelösung an, die von einer Reihe von OOH- und Technologieexperten entwickelt wurde. Der Software-Anbieter war in den USA und in den VAR tätig und unterstützte Eigentümer bei der Automatisierung von Kampagnen- und Bildschirm-Management-Workflows, um programmatische Einnahmen zu erzielen."Mein ganzes Leben lang habe ich mich dafür eingesetzt, Unternehmen und Entwickler zusammenzubringen, um Plattformen zu schaffen, die alltägliche Arbeitsabläufe automatisieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Billups und auf deren fundierte Daten- und Technologiekenntnisse sowie auf deren OOH-Medienexperten," sagte Igor Kuznetsov, Chief Product Officer von Outchart."Ich bin begeistert, Teil des Billups-Teams zu werden, in dem so viele kluge Köpfe unter einem Dach arbeiten, um erstklassige digitale OOH- und programmatische Produkte und Dienstleistungen anzubieten," sagte Dmitry Semenov, Chief Business Development Officer von Outchart."Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Outchart, die uns der Umwandlung der Out-of-Home-Branche in ein wirklich einheitliches Erlebnis näher bringt," sagte Benjamin Billups, Mitgründer von Billups. "Die Kombination der Stärken unserer Unternehmen und unser unermüdliches Engagement für fortschrittliche Technologien und programmatische Möglichkeiten ermöglichen es uns, unser Geschäft voranzutreiben - nicht nur im Inland, sondern auch weltweit."Rob MacMillan und David Tolliver von Castlewood Advisors haben Outchart beim Verkauf des Unternehmens exklusiv vertreten.Über Billups Billups revolutioniert den Bereich der Out-of-Home-Medien. Wir verbinden Kunst und Wissenschaft mit fortschrittlicher Technologie und sind führend in der Branche mit wissenschaftlichem Targeting, präziser Out-of-Home-Messung und einer innovativen, KI-gestützten Empfehlungsmaschine. Billups wurde 2003 unterstützt die weltweit führenden Marken bei der Steuerung und Optimierung ihrer Out-of-Home-Investitionen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns unter www.billups.com.marketing@billups.comMedienkontakt:Jeff JanLeiter der Abteilung Wachstummarketing@billups.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1749106/Billups_Outchart.jpgOriginal-Content von: Billups, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158902/5151572