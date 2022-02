Mit einem Minus von 38 Prozent ist der Facebook-Konzern Meta bisher der am schlechtesten performende GAFAM-Wert in diesem Jahr. Der Abverkauf hat sich auch letzte Woche fortgesetzt, sodass nun der Test der wichtigen 200-Dollar-Marke ansteht. Für viele Wall-Street-Experten ist jedoch nun ein guter Zeitpunkt zum Kauf gekommen.Darunter befindet sich der KeyBank-Analyst Justin Patterson, der in einem Interview gegenüber CNBC nun sagte, dass das Abwärtspotenzial für den Social-Media-Riesen nun ziemlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...