Hamburg (ots) -Sobald die erste Frühlingssonne die Temperaturen nach oben treibt, wächst die Sehnsucht nach Balkonien und schönen Stunden im Garten. Höchste Zeit, Balkon, Terrasse & Co. flottzumachen für die neue Saison. In der ersten Outdoor-Kollektion von SCHÖNER WOHNEN warten gleich vier Produktserien mit Tischen, Stühlen, Lounges und Liegen darauf, zum neuen Lieblingsplatz zu werden. Dazu passende und farblich abgestimmte Outdoor-Textilien, Sonnenschirme und Accessoires runden die Kollektion ab, die jede Witterung mitmacht - modern, stilvoll und in bester Qualität. Der Sommer kann kommen. Viel Spaß beim Entdecken unserer Outdoor-Neuheiten!Die Produktserien der neuen Outdoor-KollektionSerie AMELAND: Modern, praktisch und absolut gemütlich: Die Produktserie AMELAND bestehend aus Sofa, Sesseln, Tisch und Liege - ein Must-have für alle, die ihren Garten in eine Wohlfühloase verwandeln wollen. Das filigrane schwarze Gestell und der graue, wetterfeste SUNBRELLA®-Stoff sind die ideale Kombination für draußen.Serie CURAÇAO: Ob an heißen Sommertagen oder bei Regenwetter, die Serie CURAÇAO mit Lounge, Tisch und Hocker macht das ganze Jahr über eine gute Figur. Lästiges Wegräumen ist kein Thema, denn auch hier kommt der wetterbeständige, atmungsaktive und schimmelresistente Allwetterstoff SUNBRELLA® zum Einsatz. Entspannte und gesellige Momente im neuen Outdoor-Wohnzimmer können kommen.Serie SABA: Vintage-Look mit gewissem Etwas: Schicke schwarze Untergestelle gepaart mit dem natürlichen, zertifizierten Teakholzplatte des Tisches und dem aus drei verschiedenen Farben bestehenden Stuhlgeflecht machen die Serie SABA zum modischen Blickfang im Garten.Serie TEXEL: Zeitloses Design in seiner schönsten Form. Esstisch TEXEL mit Glas-Keramik-Tischplatte ist der perfekte Begleiter zu den gleichnamigen Stühlen - ein klassisches Ensemble, das leicht zum Lieblingsplatz avanciert. Der schlanke Bistrotisch TEXEL passt mit seinem schlichten, zeitlosen Design zu jedem Stil und überall hin.Alle Produkte sind in ausgewählten Bau- und Fachmärkten sowie im Möbelhandel und im SCHÖNER WOHNEN-Shop und weiteren e-Commerce-Angeboten ab März 2022 erhältlich.