In den USA wird schon fleißig über Zahl und Höhe der Zinsschritte der Fed in diesem Jahr diskutiert; in Europa sind zumindest die Marktzinsen wieder positiv, ein erster EZB-Schritt Ende 2022 ist nicht ausgeschlossen. Profitieren die Banken dieser Welt von steigenden Zinsen?Ja und Nein. Mit der Zinsmarge zwischen Einlage und Kredit lässt sich bei höheren Zinsen wieder mehr Geld verdienen. Andererseits belasten höhere Zinsen Unternehmen, Immobilienbesitzer und Konsumenten. Mehr Pleiten und Insolvenzen bedeuten aber auch eine höhere Kreditvorsorge der Finanzinstitute. Wir haben den Blick über die Regionen schweifen lassen. JP Morgan spielt in der Champions League der Banken. In den USA ist die Zinswende greifbar, was sich ab 2022 bei den Einnahmen bemerkbar machen wird: Das erwartete jährliche Erlöswachstum von 4% bis 2023 wird im Wesentlichen vom besseren Zinsgeschäft gespeist: Lagen hier die Einnahmen in den vergangenen drei Jahren stets um 4% unter Vj., so sind ab 2022 8 bis 9% höhere Zinserträge pro Jahr möglich. Gepaart wird das mit einer sehr soliden Finanzausstattung, auch wenn Konzernchef Jamie Dimon im Schnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...