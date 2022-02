Frequentis übernimmt 51 Prozent an der italienischen Regola. "Diese Übernahme unterstreicht unsere Mission "for a safer world" und bringt uns unserer Vision, weltweit die Nummer eins für sicherheitskritische Kontrollzentralen zu werden, einen Schritt näher", sagt Norbert Haslacher, Frequentis CEO. Regola ist ein sogenannter ISV (Independent Software Vendor), der sich auf die Entwicklung, Herstellung und Wartung unternehmenskritischer Plattformen und die Systemintegration auf Softwareebene für Notfallorganisationen und Behörden der öffentlichen Sicherheit spezialisiert hat. Das 1995 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Turin beschäftigt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hauptprodukt ist die Unique CAD-Produktfamilie, ...

