BARCLAYS HEBT COMMERZBANK AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 8,70(6,50)EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR METRO AG AUF 10,10 (10,30) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 150 (140) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 200 (195) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT WACKER NEUSON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 31 EURSOCGEN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 245 (225) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 14000 (17500) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 365 (375) CHF - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 100 (92) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 18 (15,10) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 138 (140) CHF - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6300 (6250) PENCE - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 41 (40) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
COMMERZBANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de