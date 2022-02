Cembra erzielt robustes Resultat mit RekordgewinnZehnder Group übernimmt Lüftungsfirma Airia Brands Inc. in Kanada EZB könnte Zinsen noch in diesem Jahr anheben (Kreise)Russisches Militär hat Befehl für Einmarschpläne in Ukraine (NYT) Wintersturm Ylenia könnte deutsche Versicherer 500 Millionen Euro kosten (Manager-Magazin) Biontech plant Produkte für Krebstherapien in 4 bis 5 Jahren (Augsburger Allgemeine) Der AR der bet-at-home.com hat Herrn Marco Falchetto zum Vorstandsmitglied bestellt Bertrandt ist in Q1 zweistellig gewachsen und hat den operativen Gewinn mehr als verdoppelt Leifheit - Konzern-EBIT 2021 am oberen Ende des Prognosekorridors Merck erhält EU-Zulassung für MET-Inhibitor Tepmetko Northern Data: Veränderung im Vorstand; Christopher Yoshida übernimmt die Führung ...

