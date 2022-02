Die geo- und geldpolitischen Unwägbarkeiten in dieser Woche paralysieren den Deutschen Aktienindex. Der Handel an der Frankfurter Börse ist hochnervös und äußerst volatil. Die Anleger wagen sich nicht aus der Deckung, solange russische Panzer an der ukrainischen Grenze stehen. Auch der Ölpreis bleibt trotz eines leichten Rückgangs auf Wochenfrist weiter im Fokus der Investoren. Die Terminkurve signalisiert eine angespannte Angebotssituation, und das bereits ohne eine militärische Eskalation im Ukraine-Konflikt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...