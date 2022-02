Die Aktie von BioNTech kommt weiter nicht in Schwung. Am Montagmorgen verliert das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 1,3 Prozent auf 136,65 Euro. Damit notiert die Aktie aber weiterhin gut 17 Euro über der wichtigen Unterstützung bei 119,00 Euro, dem Januartief.Derzeit belasten weiter die weltweiten Lockerungen der Corona-Maßnahmen. In Großbritannien beispielsweise soll wohl nun bald auch die Isolationspflicht für Corona-Infizierte fallen. Der britische Premierminister Boris Johnson stellt ...

