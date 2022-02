Das Schweizer Startup Authena kämpft weltweit an vorderster Front gegen Produktfälschungen und mangelnde Transparenz bei Lieferketten.Barcelona - Das Schweizer Startup Authena kämpft weltweit an vorderster Front gegen Produktfälschungen und mangelnde Transparenz bei Lieferketten. Mit Unterstützung von Innosuisse stellt das Startup vom 28. Februar bis 3. März am diesjährigen Mobile World Congress (MWC) in Barcelona aus, wo das Team um CEO Matteo Panzavolta auch gleich für zwei prestigeträchtige Auszeichnungen nominiert ist.

