Der portugiesische Energiekonzern Galp Energia S.A. (ISIN: PTGAL0AM0009) gab am Montag eine Dividendenerhöhung bekannt. Den Aktionären soll eine Dividende in Höhe von insgesamt 0,50 Euro ausgeschüttet werden, eine Anhebung um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,35 Euro). Da bereits im September 2021 eine Zwischendividende in Höhe von 0,25 Euro ausgeschüttet wurde, beträgt die Schlussdividende 0,25 Euro. Die Hauptversammlung findet am ...

