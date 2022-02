Zu Jahresbeginn waren Aktien aus dem Bereich Öl- und Gas die besten Performer in Kanada und den USA. Analysten glauben aber, dass angesichts der geopolitischen Risiken in Europa und der Inflationsrisiken in Nordamerika jetzt Goldproduzenten ins Scheinwerferlicht rücken könnten.In Kanada, wo die meisten großen Gold- und Minenkonzerne gehandelt werden, war der S&P/TSX Composite Gold Index diesen Monat zuletzt 15% im Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...