In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Heizölpreise im Durchschnitt der drei Länder nicht gesunken, allerdings gibt es in den einzelnen Ländern jeweils ein deutliches Auf oder Ab. Im Ukraine-Konflikt versuchen die USA und Russland ein Gipfeltreffen zwecks einer friedlichen Lösung vorzubereiten. An den Verhandlungen zum Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran teilnehmenden Diplomaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...