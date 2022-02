Das dänische Unternehmen und Axpo Deutschland haben einen zehnjährigen Stromabnahmevertrag für den Solarpark Klatzow in Mecklenburg-Vorpommern unterzeichnet. Das Photovoltaik-Projekt hatte in der ersten Runde der EEG-Innovationsausschreibung einen Zuschlag erhalten.Der elf Megawatt große Solarpark Klatzow in der Nähe von Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern ist zurzeit im Bau und soll noch im Frühjahr in Betrieb gehen. Für den dort produzierten Solarstrom hat jetzt Axpo Deutschland mit dem dänischen Unternehmen Obton A/S einen PPA mit zehn Jahren Laufzeit abgeschlossen. Wie Axpo am Montag ...

