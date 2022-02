In einigen europäischen Ländern gibt es bereits Gesetze, die Bildbearbeitung und Filter auf Instagram regulieren. Könnte Deutschland bald nachziehen? Vermeintlich makellose Gesichter sind es, die Nutzer:innen beim Scrollen durch den Instagram-Feed größtenteils entgegenschmollen, und am perfekt taillierten Körper gibt es keine Spur von Speckröllchen, Cellulite oder Dehnungsstreifen. In aller Regel entstehen derartige Bilder durch künstliche Nachbearbeitung und Filter. https://www.instagram.com/p/CY_Rs0KPmSu/ Retusche in Medien und Werbung ist ...

