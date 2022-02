In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen gewährt der Chef des Aufsichtsrats, Helmut Jeggle, einen Einblick in die Krebstherapien, an denen die Mainzer Biotechschmiede BioNTech (WKN: A2PSR2) forscht. Ein Impfstoff gegen Krebstumore könnte seinen Aussagen zufolge in bis zu fünf Jahren vorhanden sein. Kurzfristig steht eine andere Indikation im Vordergrund. BioNTech ist ein deutsches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und ...

