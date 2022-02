Ein Autorenteam des Fraunhofer ISI und der ESA² GmbH hat in einer Umfrage erfasst, wie verbreitet die Nutzung von Ökostrom für das Laden von Elektro-Autos in Deutschland ist. Dafür haben sie insgesamt 867 Nutzer:innen von Elektroautos danach gefragt, wo sie am häufigsten laden und ob sie dafür Ökostrom nutzen. Für das Laden zuhause, auf der Arbeit und an öffentlichen Ladestationen untersuchten die Forscher:innen jeweils den Anteil von Ökostromverträgen. Zudem nahmen sie den ökologischen Anspruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...