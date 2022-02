APA ots news: Anzahl an Leasing-Deals in der Westfield Shopping City Süd und dem Westfield Donau Zentrum übersteigt Vor-Pandemie-Niveau - BILD

Wien/vösendorf (APA-ots) - Unibail-Rodamco-Westfield - Eigentümer und Betreiber der beiden größten österreichischen Einkaufszentren Westfield Shopping City Süd und Westfield Donau Zentrum zieht nach Etablierung der optimierten Vermietungsstrategie eine erste Bilanz zum Gesamtjahr 2021. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen konnten beide Center ihre starke Marktstellung nicht nur verteidigen, sondern auch weitere internationale Top-Marken und innovative regionale Händler gewinnen. Die Anzahl der im letzten Jahre abgeschlossenen Leasing-Deals mit neuen Mietern überstieg 2021 sogar das Niveau des Jahres 2019. Maßgeblicher Treiber dieser Erfolgsbilanz ist die interne Neuaufstellung und Neuausrichtung der Vermietungsagenden, gepaart mit kreativen und innovativen Vermietungsstrategien. So ist es gelungen, den Retailer-Mix in beiden Centern noch attraktiver, nachhaltiger und regionaler zu gestalten, um so auch den Bedürfnissen der Besucherinnen und Besucher Rechnung zu tragen. Darüber hinaus hat das im September des Vorjahres vollzogene Rebranding der beiden Einkaufszentren hin zu Westfield-Destinationen für einen zusätzlichen Schub an Aufmerksamkeit bei internationalen und nationalen Marken und Retailern gesorgt.



"Die zahlreichen Neueröffnungen bzw. Shopvergrößerungen zu Flagship Stores unterstreichen einmal mehr die Bedeutung der beiden Destinationen für den Retail-Markt im Osten Österreichs, die hohe Attraktivität für internationale Marken und die Innovationskraft und Resilienz beider Einkaufszentren in einem herausfordernden Marktumfeld. Zudem setzen wir ganz bewusst auf lokale und regionale Händler sowie österreichische Start-Ups und Jungunternehmen, um unseren Besuchern stets ein vielfältiges und abwechslungsreiches Einkaufserlebnis bieten zu können. Im Lichte der aktuellen Entwicklungen/Lockerungen und einer zunehmenden Re-Normalisierung im Handel, sehen wir den nächsten Wochen und Monaten mit Optimismus entgegen, und freuen uns darauf, unseren Besucher wieder das vollumfängliche Gesamterlebnis aus Shopping, Entertainment und Kulinarik in beiden Centern anbieten zu können", so Katharina Zeiler, Deputy Director of Leasing Austria & Germany



Der Erfolg beider Center und die Optimierung des Retail-Mix basiert auf drei strategischen Säulen: Markteintritte bzw. Eröffnungen neuer globaler Top-Marken wie etwa Maisons du Monde, Dyson, Mister Spex, Läderach, Butlers oder Bosch, die gezielte Ansprache innovativer und regional verankerter Start-Ups und Jungunternehmen wie Viennina, Impibag, Cajoy oder ODonnell sowie die laufende Ausweitung und gezielte Regionalisierung des gastronomischen Angebots. Kommunikativ unterstrichen wird diese Strategie durch aufmerksamkeitsstarke Marketingkooperationen wie etwa mit dem Puls4 Erfolgsformat "2 Minuten 2 Millionen" und dem daraus entwickelten "Start-Up Village" als Verkaufsplattform für die trendigsten österreichischen Start-Ups. Oder darüber hinaus durch Eventkonzepte wie der "Design Stage", bei der rund 100 österreichischen Designern und Kreativen die Möglichkeit geboten wird, ihre neuesten Kreationen und Entwürfe vorzustellen.



2021 war geprägt von zahlreichen Neu-Eröffnungen: Neben dem Fokus auf lokale Händler wurde auch die Auswahl an internationalen Top-Marken weiter erhöht, einige sind neu dazugekommen, andere haben Shopflächen zu Flagship Stores ausgebaut. Im Westfield Donau Zentrum sind beispielsweise Stores von Xiaomi, Mister Spex, Bosch, Läderach und Wellensteyn neu dazugekommen. Der Hervis Store wurde komplett umgebaut und eine Erweiterung von Foot Locker folgt in Kürze. Nach der Neueröffnung von John Reed Fitness im Jahr 2021, wird auch das Fitnessstudio von Fitinn heuer einem Refurbishment unterzogen. Die Westfield Shopping City Süd hat Stores von Kult, Bauli und Dyson neu eröffnet. Die Stores von Rituals und Thalia wurden auf Flagshipformat erweitert. Darüber hinaus werden sich künftig auch die österreichischen Marken Morawa und Bergspezl mit neuen Shops präsentieren.



Gastronomie-Angebots durch österreichische Traditionsmarken und innovative internationale Konzepte punkten. In Österreichs größtem Einkaufszentrum - der Westfield Shopping City Süd - wurde etwa im letzten Jahr die Schlumberger Sektbar einem Re-Design unterzogen, neu dazugekommen sind Filialen von Tauber sowie ab Mitte Februar von Radatz. Auch im Westfield Donau Zentrum präsentiert sich Radatz mit einem neuen Store Design und in Kürze wird eine neue Ströck-Filiale einziehen. Darüber hinaus haben sich auch Sisi Bräu, wo traditionelle Wiener Küche im schicken Ambiente serviert wird - sowie das international erfolgreiche Fast-Food Konzept Spartan, das mit griechischer Küche begeistert, angesiedelt. Zudem sind mit Kennys Poke nun auch die trendigen Poke Bowls zum gastronomischen Angebot in Wiens größtem Einkaufszentrum hinzugekommen.



Die Westfield Shopping City Süd, das größte Einkaufszentrum Österreichs, liegt im Süden von Wien und direkt am wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Mitteleuropas. Mit einer Verkaufsfläche von 198.500 Quadratmetern, 330 Shops, einer Gesamtlänge von 1,6 km durchgängig begehbarer Fläche, 5.000 Mitarbeitern und 24,5 Millionen Besuchern pro Jahr, zählt die Westfield Shopping City Süd heute zu den größten Shoppingcentern Europas und einem der größten Arbeitgeber in Niederösterreich. Seit 2011 ist die Westfield Shopping City Süd Mitglied des Klimabündnis Österreich und setzt im Rahmen der konzernweiten Nachhaltigkeitsinitiative "Better Places 2030" jährlich neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz (u. a. 2021: größte Photovoltaikanlage auf einem Einkaufszentrum in Europa). Weitere Informationen unter https://at.westfield.com/scs.

Das Westfield Donau Zentrum ist mit einer verpachtbaren Fläche von 133.000 Quadratmetern, rund 3.600 Mitarbeitern in 262 Shops und 19 Millionen Besuchern pro Jahr das größte Einkaufszentrum Wiens. Mit "The Kitchen" bietet es ein Entertainment-Center mit dem größten Kino Österreichs, einem Cineplexx Kino inklusive IMAX-Technologie sowie 20 Gastronomiebetrieben. Im Rahmen der konzernweiten

Nachhaltigkeitsinitiative "Better Places 2030" werden jährlich neue Initiativen (u. a. seit 2019: Sozialmarkt mit dem Samariterbund und Photovoltaikanlage) in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz umgesetzt. Eigentümer ist Unibail-Rodamco-Westfield, der weltweit führende Entwickler und Betreiber von Flagship-Shoppingzentren. Weitere Informationen unter https://at.westfield.com/donauzentrum.

Unibail-Rodamco-Westfield ist der weltweit führende Entwickler und Betreiber von Flagship-Shoppingzentren. Das Gesamtportfolio beträgt 55 Milliarden Euro (Stand 30. Juni 2021) - davon entfallen 86 Prozent auf den Einzelhandel, 7 Prozent auf Büros, 5 Prozent auf Kongress- und Ausstellungsflächen sowie 2 Prozent auf Dienstleistungen. Die Gruppe ist Eigentümer und Betreiber von insgesamt 86 Shoppingzentren, darunter 53 Flagship-Shoppingzentren in mehreren Großstädten Europas und der USA. Unibail-Rodamco-Westfield ist in 12 Ländern auf zwei Kontinenten vertreten. Das Unternehmen ist für Einzelhändler und Markenevents eine einzigartige Plattform und bietet seinen Kunden dadurch laufend außergewöhnliche und neueste Erlebniswelten. Mit 2.900 Mitarbeitern, einer unvergleichlichen Erfolgsbilanz und profunder Fachkenntnis ist Unibail-Rodamco-Westfield in der Lage, einen überdurchschnittlich hohen Mehrwert zu generieren und weltweit herausragende Projekte zu entwickeln. Unibail-Rodamco-Westfield zeichnet sich durch seine Better Places 2030 Agenda aus, die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch die Einhaltung höchster

Umweltschutzstandards bessere Standorte zu (er)schaffen und dadurch auch zu besseren Städten beizutragen. Unibail-Rodamco-Westfield notiert an der Euronext Amsterdam und der Euronext Paris (Euronext Ticker: URW) und mit einer Zweitzulassung durch Chess Depository Interests auch an der australischen Börse. Die Ratingagentur Standard & Poors bewertet das Unternehmen mit der Bonitätsstufe BBB+ sowie Moodys mit Baa2. Weitere Informationen finden Sie auf www.urw.com oder im Pressebereich unter www.mediacentre.urw.com. Laufende Updates auf Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield und Instagram @urw_gro. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/unibail-rodamco-westfield-austria/

