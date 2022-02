Köln (www.fondscheck.de) - Im Januar kam es an den Hauptaktienmärkten zu teils deutlichen Kursverlusten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Growth Fonds (ISIN LU0095335757/ WKN 989614).Der Grund habe vor allem in der sich verfestigenden Erwartung der Marktteilnehmer gelegen, dass sich die US-amerikanische Notenbank vor dem Hintergrund einer nicht mehr als vorrübergehend eingeschätzten hohen Inflation zu mehr Zinserhöhungen als angenommen veranlasst sehen werde. ...

