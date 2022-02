Nachdem die Kryptowährungen in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten sind, dominieren am Montag grüne Vorzeichen die Kursentwicklungen am Kryptomarkt. Zwar legen Bitcoin, Ether, Ripple und Co zum Wochenstart teilweise deutlich zu, dennoch dürften Makro-Faktoren auch in der neuen Handelswoche die Kursentwicklungen maßgeblich beeinflussen. Zum Wochenstart legte der Bitcoin um rund 1,3 Prozent ...

