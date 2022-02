Berlin (ots) -- Umwelt- und Verbraucherschutzverband macht sich mit fünfköpfigem Führungsteam fit für die Zukunft- Barbara Metz wird gleichberechtigte Bundesgeschäftsführerin neben Sascha Müller-Kraenner und Jürgen Resch- Ulrike Voß und Matthias Walter komplettieren neue GeschäftsführungDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) verstärkt ihre Bundesgeschäftsführung und entwickelt sie weiter: Künftig wird ein Führungsteam aus fünf Personen die Geschicke des Umwelt- und Verbraucherschutzverbands lenken. Dafür hat der DUH-Bundesvorstand zum 1.März 2022 Barbara Metz zur dritten Bundesgeschäftsführerin neben Jürgen Resch und Sascha Müller-Kraenner berufen. Ulrike Voß und Matthias Walter werden zum gleichen Datum als weitere Mitglieder in die Bundesgeschäftsführung aufgenommen.Dazu Harald Kächele, Vorstandsvorsitzender der DUH: "Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, die Deutsche Umwelthilfe mit diesem Schritt hin zur modernen teamorientierten Führung fit für die Zukunft zu machen. Unsere Rolle als Umwelt- und Verbraucherschutzverband wird angesichts der sich immer dramatischer entwickelnden globalen Krisen in den Bereichen Klima und Biodiversität künftig noch wichtiger. Dem begegnen wir nun mit einem starken Team an der Spitze mit genau der richtigen Mischung aus großer Erfahrung, fachlicher Expertise und frischen Impulsen. Barbara Metz, Sascha Müller-Kraenner, Jürgen Resch, Ulrike Voß und Matthias Walter werden die hervorragende Arbeit in unseren Fachbereichen weiter ausbauen, die Organisation weiterentwickeln und die Stimme für Natur-, Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz noch erfolgreicher erheben."Barbara Metz begann ihre berufliche Laufbahn im Jahr 2007 in der Bundesgeschäftsstelle der DUH in Radolfzell. Nach Stationen als Referentin der Bundesgeschäftsführung, als Stellvertretende Leitung im Bereich Verkehr und Luftreinhaltung sowie Leitung des Teams Energieeffizienz ist sie seit 2017 Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin.Ulrike Voß ist seit 2002 bei der DUH und war mehrere Jahre als Finanzkoordinatorin und Stellvertretende Leiterin im Fachbereich Energie und Klimaschutz tätig. Seit 2018 ist sie Leiterin Personal- und Vereinsmanagement beim Umwelt- und Verbraucherschutzverband.Matthias Walter kam im Jahr 2020 als Pressesprecher und neuer Leiter Presse und Kommunikation zur DUH. Der Diplom-Journalist und gelernte Zeitungsredakteur war davor bei der Mediengruppe RTL und zuletzt als Chefredakteur des Senders RTL Zwei tätig.Link:- Fotos und Lebensläufe von Barbara Metz, Ulrike Voß und Matthias Walter finden Sie hier: l.duh.de/p220221Pressekontakt:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5151846