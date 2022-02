BYD hat den Verkauf des Yuan Plus in China gestartet, das erste SUV-Modell auf Basis seiner Elektroauto-Plattform e-platform 3.0. Auch wenn der Yuan Plus zunächst nur in China erhältlich ist, soll er das erste BYD-Modell sein, das für die globalen Märkte entwickelt wurde. Der BYD Yuan Plus leistet 150 kW und setzt auf Blade-Akkus mit LFP-Chemie, die mit Kapazitäten von rund 50 kWh und 60 kWh angeboten ...

