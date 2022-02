Der PET-Recycler UCY Polymers CZ im tschechischen Pilsen wird mehrheitlich an den Indorama-Konzern verkauft. Das teilte die UCY Ventures Group mit. Ein Minderheitsanteil verbleibt bei der UCY Group in Aicha. Bei UCY Polymers CZ handelt es sich um die ehemalige STF Plastic Recycling CZ, die zur STF-Gruppe in Aicha von Josef Söllner gehörte. Der thailändische PET-Hersteller Indorama werde damit bis ...

