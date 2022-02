Die Börse ist und bleibt eine der besten Möglichkeiten, um sein Geld langfristig zu vermehren. Ein Exchange Traded Fund (ETF) beispielsweise, der den riesigen MSCI World Index abbildet, kann wahre Wunder vollbringen, wenn man über einen langen Anlagehorizont verfügt. Aktuell mag man zwar den Eindruck bekommen, dass die besten Zeiten schon hinter uns lägen und die Kurse in Zukunft nur noch fallen werden. Aber der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die besten Zeiten an der Börse immer noch bevorstehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...