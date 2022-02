Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) -Die regulierte europäische Kryptowährungsbörse CoinField hat ihre eigene Münze "CoinField Coin (CFC)" auf ihrer Plattform (http://coinfield.com/) eingeführt.CFC spielt eine zentrale Rolle im CoinField-Ökosystem und ist jetzt für den Handel mit 6 verschiedenen Paaren verfügbar: CFC/XRP, CFC/USDT, CFC/USDC, CFC/EUR, CFC/USD und CFC/GBP.CFC ist ein Utility Token mit einem Limit von 1.000.000.000 Einheiten; diese Menge an Münzen ist festgelegt und wird niemals erhöht. Es wird auf der Ethereum-Blockchain eingesetzt. Der CoinField Coin (CFC) weckte Interesse und schaffte es durch ein Initial Exchange Offering (IEO), das am 7. Dezember 2021 begann, mit einem Eröffnungspreis von 1 $ pro Einheit.CFC bietet seinen Inhabern eine breite Palette von Vorteilen. Es kann verwendet werden, um alle Gebühren auf der CoinField-Plattform zu bezahlen, einschließlich der Börsengebühren, Abhebungsgebühren, Listing-Gebühren und vieles mehr. Alle CFC-Inhaber erhalten einen Rabatt auf die Handelsgebühren von bis zu 50 % und können sich für das CFC-Staking-Programm bewerben, das einen Prämienpool von 50.000.000 CFC bietet. Die Belohnungen liegen zwischen 5 und 15 % pro Jahr.Im Jahr 2022 plant CoinField, sein derzeitiges Ökosystem mit vielen ehrgeizigen Projekten zu erweitern, einschließlich einzigartiger und unübertroffener Projekte für gute Sicherheit und den immer beliebteren NFT-Marktplatz (https://www.coinfield.com/nft) und die Erforschung des GameFi-Bereichs. Darüber hinaus arbeitet CoinField mit verschiedenen neuen Regulierungen und Gerichtsbarkeiten zusammen, wie z.B. BVI, Kanada und Singapur, um sicherzustellen, dass seine Dienstleistungen mit den lokalen Gesetzen übereinstimmen und die Einführungsprozesse für die Nutzer vereinfachen."CoinField hat seinen Sitz in der Europäischen Union (EU) und ist weltweit in 186 Ländern tätig. Es verfügt über militärische Sicherheitsstandards, die noch nie gehackt wurden. Das Potenzial von CFC wird dadurch hervorgehoben, dass es die Kryptowährung ist, die Investoren hilft, Handelsgebühren zu sparen, Belohnungen zu verdienen und die Ernährungssicherheit in Afrika zu verbessern", sagte Alex Lightman, Executive Chairman & President von CoinField.Informationen zu CoinField:CoinField ist eine europäische zentralisierte Krypto-Börse und ein virtuelles Währungs-Wallet-System, das von der Financial Intelligence Unit (FIU) unter der Lizenznummer FVT000111 überwacht wird. Ihr Hauptsitz befindet sich in Tallinn, Estland, und das Unternehmen hat weltweit mehrere Niederlassungen. CoinField ist eine verlässliche Handelsmaschine, die ihren Horizont weltweit erweitert. Die Handelsplattform und die mobile Anwendung sind rund um die Uhr für den Handel verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.coinfield.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1698970/CoinField_Logo.jpgPressekontakt:Chitralada Pensuk,Head of Marketing chichi.pensuk@coinfield.com +372 56969188Original-Content von: CoinField, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160381/5152009