Frankfurt (ots) -Megatrends sind komplexe, langfristige Wandlungsprozesse, die nicht nur einzelne Bereiche des sozialen Lebens oder der Wirtschaft verändern, sondern ganze Gesellschaften umformen. In ihrem neuen Themenportal "Zukunft denken - Megatrends (http://dpaq.de/je833)" stellt picture alliance ausgewählte Bilder zu allen wichtigen Themen zur Verfügung, die unsere Welt heute und in den kommenden Jahrzehnten beeinflussen.Megatrends wirken auf allen Ebenen, haben einen Impact auf Unternehmen, Institutionen und Individuen und zwingen nicht selten ganze Branchen dazu, ihre Strukturen und Geschäftsmodelle neu auszurichten. Wie wandeln Gender Shift und veränderte Rollenmuster Gesellschaft und Wirtschaft? Wie sieht die Mobilität der nächsten Jahrzehnte aus und kann der eigene CO2-Fußabdruck dauerhaft kleiner werden? Welchen Einfluss hat der Megatrend Neo-Ökologie auf Kaufentscheidungen, gesellschaftliche Handlungsmoral oder Unternehmensstrategien? Wie verändern vernetzte Kommunikationstechnologien unser Leben, Arbeiten, Lernen und Wirtschaften? Für alle, die Megatrends wie Wissenskultur, Silver Society, Urbanisierung, Sicherheit, Neo-Ökologie, New Work, Mobilität, Individualisierung, Konnektivität, Globalisierung, Gesundheit oder Gender Shift bebildern möchten, hat das Content Team der picture alliance in vielen Stunden intensiver Recherche Bildauswahlen in ihrem neuen Themenportal zusammengestellt.Das Portal wird kontinuierlich mit neuem Bildmaterial ergänzt. Auf Kundenwunsch können auch individuelle Bildauswahlen zusammengestellt werden. Für Anfragen steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.