Merck KGaA -0.75% yannikYBbretzel (2021XXYY): Zukauf einer weiteren Position ... Merck KGAA O.N. , Gewichtung + 1,18 % (21.02. 11:39) >> mehr comments zu Merck KGaA: www.boerse-social.com/launch/aktie/merck_kgaa Pfizer -0.81% Moosbeere (TMAT1): Verkauf mit einem Verlust von gut 12 Prozent. (21.02. 11:19) >> mehr comments zu Pfizer: www.boerse-social.com/launch/aktie/pfizer_inc Advanced Micro Devices, Inc. -1.21% DanielInvestor (14072692): 20.02.2022 j Advanced Micro Devices Inc (AMD) Advanced Micro Devices, Inc. ist als Halbleiterunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Computing und Graphics; und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...