Für Walt Disney (WKN: 855686) und Netflix (WKN: 552484) ist jedes Quartalszahlenwerk gefühlt ein Zeitraum, in dem sich der Wettbewerb zwischen den beiden Streaming-Pionieren intensiviert. Content ist die Währung oder auch die Waffe in diesem Wettbewerb, wobei Formate wie Stranger Things, Star Wars, Marvel oder selbst neuere Dinge wie All of us are Dead oder Squid Game eine wichtige Rolle spielen. Aktuelle Schlagzeilen unterstreichen, dass Netflix mit Stranger Things ein Problem hat, das Walt Disney ...

Den vollständigen Artikel lesen ...