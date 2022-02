Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Prosus verliert am Montag mehr als fünf Prozent. Der Auslöser, unsere Einschätzung zur Aktie. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Prosus lässt am Montag Federn: Der Kurs des Technologie-Investors fällt in Amsterdam um 5,2 Prozent auf 61,28 Euro - somit notiert der Kurs so tief wie zuletzt vor zwei Jahren. Auslöser ist der Kursrutsch des chinesischen Internet-Konzern Tencent in Hongkong, wo die Aktie am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...