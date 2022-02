DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Nachhaltigkeit

Vonovia SE: Vonovia erweitert die Möglichkeiten zur nachhaltigen Finanzierung



21.02.2022 / 13:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vonovia erweitert die Möglichkeiten zur nachhaltigen Finanzierung - Nachhaltige Finanzierung nun auch nach den neuen EU Standards und erweitert um soziale Komponente - Vonovia CFO Philip Grosse: "Hervorragende Ergänzung für unsere Finanzierungsstrategie und konsequente Fortsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie"

Bochum 21.02.2022 - Mit dem neuen Finanzierungsprogramm werden die Anforderungen für zukünftige grüne Finanzierungen weiter spezifiziert und folgen nun dem europäischen Standard für nachhaltige Gebäude, wie in der EU Taxonomy definiert. Die Mittel aus zukünftigen grünen Finanzierungen werden in Deutschland, Österreich und Schweden für Investitionen in energieeffiziente Gebäude oder für die energetische Sanierung von Gebäuden genutzt. "Das neue Programm ist eine hervorragende Ergänzung für unsere Finanzierungsstrategie und konsequente Fortsetzung für unsere Nachhaltigkeitsstrategie", hebt Philip Grosse, CFO Vonovia, die Bedeutung hervor. Zusätzlich zur grünen Komponente beinhaltet das neue Programm auch die Finanzierung von sozialen Projekten. Darunter fallen belegungsgebundene Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen, aber auch freifinanzierte Wohnungen in Berlin, die mit einer Miete von mindestens 15% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete niedrigen und mittleren Einkommensgruppen den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum erleichtern. Die Mittel aus zukünftigen sozialen Anleihen werden außerdem für barrierearme Wohnungen genutzt, die durch Modernisierungen den Ansprüchen einer älter werdenden Gesellschaft besser gerecht werden. ISS ESG hat eine Second Party Opinion ("SPO") zum neuen Finanzierungsprogramm abgegeben. Weiterhin wurde eine Bewertung hinsichtlich der Übereinstimmung der Mittelverwendung mit den in der EU Taxonomy für nachhaltige Gebäude näher definierten Kriterien durchgeführt. Das Ergebnis der Bewertung zeigt, dass die identifizierten Aktivitäten, die technischen Screening-Kriterien, die "Do-Not-Significant-Harm" (DNSH)-Kriterien sowie auch die sozialen Mindeststandards gemäß dem Delegierten Rechtsakt der EU zum Klimawandel erfüllen. Vonovia setzt damit konsequent ihre Nachhaltigkeitsstrategie um. Das Sustainable Finance Framework ist auf der Website von Vonovia abrufbar: https://investoren.vonovia.de/creditor-relations/nachhaltige-finanzierung/

https://investoren.vonovia.de/en/creditor-relations/sustainable-finance/ Finanzkalender 2022:



18. März 2022: Geschäftsbericht 2021

29. April 2022: Hauptversammlung

5. Mai 2022: Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2022

3. August 2022: Halbjahresbericht 2022

4. November 2022: Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2022



Über Vonovia Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 95,4 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter (inkl. Deutsche Wohnen). Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879

Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.

21.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de