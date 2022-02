Der Europäische Mittelstandsanleihen Fonds hat die 5,00 Prozent-Anleihe der AT&S neu in das Portfolio aufgenommen hat. Die unbesicherte und nachrangige Anleihe mit einer Stückelung von 100.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 5,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 20.01.) ausgestattet und hat eine endlose Laufzeit, mit erster Call-Option am 20.01.2027 (20.01.2022 bis endlos). Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen demnach am 20.01.2027 zu 100% des Nennwertes. Sollte zum vorgenannten Termin keine Kündigung seitens der Emittentin erfolgen, wird die Zinszahlung ab dem 20.01.2027 nach dem 5 Jahre-Mid-Swap-Satz +994,2bps festgesetzt. Des Weiteren erhält die Emittentin im Falle eines Kontrollwechsels das Recht die ...

