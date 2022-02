Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage startete der Kryptomarkt am Montag mit grünen Vorzeichen in die neue Woche, musste diese bis zum Mittag aber schon wieder vollständig abgeben. Auch der Rest der Woche dürfte turbulent werden. Im Vordergrund stehen dabei - wieder einmal - primär Makro-Faktoren.Das beherrschende Thema an den Märkten bleibt der Konflikt an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine und die Angst vor einer militärischen Eskalation. Der Kryptomarkt ist da keine Ausnahme - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...