Slate Asset Management ("Slate" oder "die Firma"), eine globale alternative Investmentplattform mit Schwerpunkt auf Immobilien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Strategie für wirkungsorientiertes Investieren (Impact Investing) mit Schwerpunkt auf Infrastruktur eingeführt und Christian Schmid zum Managing Director und Global Head of Infrastructure berufen hat. Er wird die neue Strategie der Firma leiten, die auf Infrastruktur-Ressourcen von Städten und Gemeinden abzielt, die die globale Energiewende voranbringen und zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen beitragen, die von unseren Städten und Gemeinden ausgehen.

Nach Angaben von UN Habitat verbrauchen Städte 78 Prozent der weltweiten Energie und produzieren mehr als 60 Prozent der Treibhausgasemissionen. Dabei entfallen auf sie weniger als 2 Prozent der Erdoberfläche. Diese städtischen Gemeinden stehen vor wichtigen Fragen, etwa wie sie ihre Emissionen begrenzen und ihre Kohlendioxid-Reduktionsziele erreichen können. Die vorhandenen Technologien können langfristige, nachhaltige Lösungen bieten, erfordern aber eine umfangreiche Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor. Im Rahmen seiner Strategie für Impact-Infrastrukturen für Städte und Gemeinden wird Slate eng mit Städten, Unternehmen und Technologieanbietern kooperieren und über das gesamte Infrastrukturspektrum hinweg in langfristige Lösungen für saubere Energie und Nachhaltigkeit im städtischen Raum investieren.

"Das Erreichen der ehrgeizigen Netto-Null-Ziele von Regierungen und Gemeinden auf der ganzen Welt erfordert massive Investitionen zur Verbesserung und Modernisierung der städtischen Infrastruktur", sagte Brady Welch, Mitbegründer von Slate Asset Management. "Unsere Strategie für Impact-Infrastrukturen für Städte und Gemeinden bietet uns die einmalige Gelegenheit, das vorhandene Fachwissen, die Reichweite und die Beziehungen von Slate zu nutzen, um uns an die Spitze dieses Wandels zu bringen, und wir freuen uns sehr, dass Christian sich uns angeschlossen hat, um diese Bemühungen zu leiten."

Schmid verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich öffentlicher und privater Infrastrukturinvestitionen und hat in Europa, Nordamerika und Australien Infrastrukturtransaktionen im Wert von ca. 40 Milliarden US-Dollar auf den Weg gebracht und durchgeführt. Zu dieser Expertise gehört auch die Tätigkeit auf der Käufer- und Verkäuferseite bei Dutzenden von großen Transaktionen, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in erneuerbare Energien und andere wichtige Infrastrukturen lag.

"Der Klimawandel stellt ein immer größeres Risiko für praktisch alle Teile unserer Gesellschaft dar, was für die Städte einen starken Anreiz schafft, gegen diese Emissionen durch Stadtplanung, Technologien und Verhaltensänderungen vorzugehen", sagte Slate-Mitbegründer Blair Welch. "Christian wird sein umfassendes Fachwissen und seine Kenntnisse in diesem Bereich nutzen, um unsere Strategie für Impact-Infrastrukturen von Städten und Gemeinden voranzubringen und Slate so in die Lage zu versetzen, zu echten und positiven Veränderungen weltweit beizutragen."

Schmid wechselt zu Slate von der Queensland Investment Corporation ("QIC"), wo er als Sector Lead für den Versorgungssektor tätig war und die erfolgreiche Übernahme von CenTrio (vormals Enwave Energy U.S.) leitete, der führenden reinen Fernwärmeplattform in den USA. Vor seiner Zeit bei QIC war er 13 Jahre lang bei RBC Capital Markets tätig, wo er als Managing Director für die Initiierung und Durchführung von Infrastrukturtransaktionen in Europa und Nordamerika verantwortlich war. Zu seinen jüngeren Transaktionserfahrungen gehört die Beratung bei der Übernahme von Wheelabrator Technologies, Inc. und Vicinity Energy in den USA sowie der Submetering-Unternehmen Techem GmbH und ista International GmbH in Europa. Seine berufliche Laufbahn startete er bei dem deutschen Energieversorger RWE, wo er im Bereich Corporate Finance tätig war. Schmid hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt in Deutschland und einen MSc in Finanzwesen von der University of Strathclyde in Glasgow, Schottland.

"Die junge Innovationskultur von Slate wird ein großer Vorteil sein, wenn wir uns für Technologien und Infrastrukturlösungen einsetzen, die unsere Städte und Gemeinden ökologisch widerstandsfähiger machen", sagte Schmid. "Diese Kultur in Kombination mit der gut etablierten globalen Präsenz des Unternehmens, seinem vertikal integrierten Portfolio und seinem ESG-Fokus bringt Slate in eine gute Position, um überzeugende Investitionsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der globalen Energiewende zu erschließen und gleichzeitig unsere Vision von einer nachhaltigeren Zukunft voranzubringen."

Schmid hat am 21. Februar bei Slate angefangen und arbeitet in der Londoner Niederlassung der Firma.

Über Slate Asset Management

Slate Asset Management ist eine globale alternative Investmentplattform mit Schwerpunkt auf Immobilien. Wir konzentrieren uns auf die Fundamentaldaten mit dem Ziel, langfristigen Wert für unsere Investoren und Partner zu schaffen. Die Plattform von Slate verfügt über eine Reihe von Anlagestrategien, darunter opportunistische, Value-Add-, Core-Plus- und Debt-Investments. Wir werden von außergewöhnlichen Mitarbeitern und flexiblem Kapital unterstützt, was uns in die Lage versetzt, ein breites Spektrum an ausgezeichneten Investitionsmöglichkeiten zu generieren und umzusetzen. Besuchen Sie slateam.com, um mehr zu erfahren.

