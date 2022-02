DJ PTA-Adhoc: Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH: Gesellschaft beschließt vollständige Kündigung der Inhaberschuldverschreibung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta026/21.02.2022/13:15) - 21. Februar 2022 - Die Geschäftsführung der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH hat heute die vollständige Kündigung der Inhaberschuldverschreibungen 17/24 (ISIN DE000A2GSD35; WKN A2GSD) zum 31. März 2022 beschlossen.

Die Rückzahlung der Inhaberschuldverschreibung erfolgt am 31. März 2022 in Höhe von 101,5 % des Nominalbetrages je Inhaberteilschuldverschreibung in Höhe von EUR 1.000,00 zuzüglich der bis zu diesem Tag (ausschließlich) aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von EUR 34,71 je Inhaberteilschuldverschreibung. Der Zahlbarkeitstag für die Rückzahlung einschließlich aufgelaufener Zinsen ist der 31. März 2022.

Die Kündigung wird voraussichtlich am 23. Februar 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Über INSOFINANCE

Die INSOFINANCE hat das Ziel, betriebsnotwendige, gewerblich genutzte Immobilien mittelständischer Unternehmen im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol) zu erwerben und langfristig an bonitätsstarke Mieter zu vermieten. Die Gesellschaft investiert mit einem klaren "Buy and Hold"-Ansatz langfristig in die Klasse "Light Industrial Real Estate". Hierbei werden Industrieimmobilien von operativ tätigen, mittelständischen Unternehmen erworben. Auch aus M&A Transaktionen werden Käufe getätigt, sofern der Investor den operativen Betrieb an diesem Standort fortführt und dieser die Immobilie langfristig anmietet.

Kontakt

Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH

Brienner Str. 7

80333 München

Tel. 089 - 20 500 500

info@insofinance-immo.com

www.insofinance-immo.com

(Ende)

Aussender: Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Andrea Fiocchetta Tel.: +49 89 2323 918-0 E-Mail: info@insofinance-immo.com Website: www.insofinance-immo.com

ISIN(s): DE000A2GSD35 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1645445700295 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2022 07:15 ET (12:15 GMT)