Klöckner Aktie steht für viele Anleger synonym für zyklisches Stahlgeschäft mit extremen Ertragsschwankungen. Und so schwächelt die Aktie trotz förmlicher Gewinnexplosion für die Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) in 2021 auf ein (vorläufig) EBITDA von 848 Mio EUR - bei einer Market-Cap von 1,16 Mrd EUR.Nach längerer Durststrecke hat die Klöckner in 2021 natürlich von der hohen Nachfrage nach Stahl und den gleichzeitig kräftig steigenden Preisen profitiert, und natürlich werden die Stahlpreise, wenn nicht 2022 so doch 2023 wieder zurückkommen. Wie stark ein solcher Rückgang sein könnte, hängt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...