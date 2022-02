(shareribs.com) Chicago / Frankfurt 21.02.2022 - Mais und Sojabohnen kletterten am Freitag leicht. Die Marktteilnehmer hielten sich vor dem langen Wochenende zurück. Die Aktienmärkte zeigen sich durchwachsen, Papiere von Bayer können leicht zulegen. Die Sorgen über das Wetter in den lateinamerikanischen Anbaugebieten sind nach wie vor der preistreibende Faktor in Chicago. In den vergangenen Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...