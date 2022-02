Die innovativen Sammel- und Sortierlösungen von Tomra Systems treffen rund um den Globus auf eine hohe Nachfrage. Das unterstreicht einmal mehr der jüngste Deal, den die Norweger in Ägypten eingefädelt haben. In dem nordafrikanischen Land soll eine hochmoderne PET-Flaschen-Recyclinganlage entstehen.Auftraggeber ist BariQ for Techno and Advanced Industries, der größte Produzent von recycelfähigem PET in der MENA-Region. Das Unternehmen reagiert damit auf den steigenden Bedarf des Materials.Der neue ...

