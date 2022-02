Mit einer gemeinsamen Professur wollen die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg und das Fraunhofer IEG die Sektorenkopplung voranbringen. Auf die Stelle wurde Johannes Schiffer berufen. Schiffer forscht und lehrt an der BTU Cottbus-Senftenberg in den Bereichen "Analyse und Regelung komplexer vernetzter Systeme" sowie "Netzleittechnik und intelligente Energiesysteme". Am Fraunhofer IEG optimiert Schiffer das Energie- und Lastmanagement für den technischen und wirtschaftlichen ...

